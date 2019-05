Sexsucht: Ein Betroffener erzählt, wie sie sein Leben bestimmte

„Das ist für mich das gleiche, wie wenn man Alkohol oder Nikotin verfällt“, sagt Schmidt. „Aber ich habe die Folgen nicht erkannt.“ Bei Alkohol und Zigaretten denke man sofort an die Gesundheit, bei Spielsucht ans Geld, sagt er. „Aber an was denkt man bei Pornosucht?“

Paar- und Sexualtherapie

Heute sind er und seine Frau zur Paar- und Sexualtherapie bei der ärztlichen Psychotherapeutin Heike Melzer. „Es gibt Schätzungen von einer halben Million Sex- und Pornosüchtigen in Deutschland“, sagt sie. Neun von zehn seien Männer. „Hinzu kommt eine ähnlich hohe Anzahl indirekt betroffener Partner und Familienangehöriger.“

Für sie könnte sich bald etwas Entscheidendes ändern: Die Weltgesundheitsorganisation ( WHO) will Ende Mai die sogenannte internationale Klassifikation von Erkrankungen (ICD-11) verabschieden, in der sogenannte zwanghafte sexuelle Störungen als Impulskontrollstörung aufgenommen sind. „Für die Betroffenen ist es dann einfacher, Therapeuten zu finden“, erklärt Melzer. Und es sei einfacher, das Thema wissenschaftlich zu erforschen.