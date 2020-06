Sexsucht: Verzweifelte Jagd nach Befriedigung

Sex. Schnell. Immer. Überall. Masturbation. Pornografie. Innere Leere. Der Film „Shame“, der heute in den Kinos anläuft, greift ein umstrittenes Thema auf: Denn ob es Sexsucht wirklich als Leiden gibt, wird unter Experten viel diskutiert.

Der Hauptdarsteller Michael Fassbender spielt den Sexsüchtigen Brandon. Von seiner Lust getrieben, stürzt er sich von einem erotischen Abenteuer ins nächste. Parallel dazu konsumiert er Pornos wie manche Gummibärchen, um dann – ganz gleich, ob er zu Hause ist oder im Büro – zu masturbieren. Gefühle? Bloß nicht.

In der Praxis des Sexualmediziners Georg Pfau ist Sexsucht ein häufiges, aber oft auch missverständliches Thema: „In vielen Fällen ist ein Partner in einer Beziehung mit dem Sexualtrieb des anderen überfordert. Nur weil einer öfter will als der andere, ist er aber noch nicht sexsüchtig.“ Dem Lehrbuch zufolge handle es sich um Sexsucht, wenn die Sexualität einen so großen Raum im Leben eines Menschen einnimmt, dass andere wichtige Bestandteile – soziale Kontakte, Beruf, Beziehung – darunter leiden, erklärt Pfau. Wie viele Betroffene es gibt, ist nicht bekannt.