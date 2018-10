Pubertät beginnt immer früher - die Ursachen und die Folgen

„Am bekanntesten ist Bisphenol A (BPA), weil es eine der meist verwendeten Industriechemikalien ist. Aus Tierversuchen kennt man seine schädliche Wirkung auf die Fortpflanzungsorgane, das Immunsystem, den Stoffwechsel oder die Schilddrüse. BPA wird relativ schnell vom Körper abgebaut, aber nachdem immer wieder etwas dazukommt, bleibt es im Körper“, sagt Umweltmediziner Hans-Peter Hutter von der MedUni Wien.

BPA kann beim Menschen u.a. im Harn, im Blut und im Fruchtwasser nachgewiesen werden. Seit den 1950er-Jahren wird es zur Herstellung des Kunststoffs Polycarbonat verwendet und ist in zahlreichen Gebrauchsartikeln enthalten – vom Baby-Schnuller bis zur Plastikflasche. Studien bringen die Chemikalie mit hormonbedingten Krebserkrankungen sowie Fruchtbarkeitsstörungen in Verbindung. Seit Dezember 2017 wird BPA von der EU als besorgniserregend eingeschätzt, in vielen Alltagsprodukten ist es aber nach wie vor enthalten. „Wenn ein Baby in der Schwangerschaft Chemikalien ausgesetzt ist, deren Wirkung sich erst in der Pubertät oder bei späteren Krebserkrankungen zeigt, ist das schwer zu untersuchen“, erklärt Hutter. Er rät dazu, Fremdstoffe jeglicher Art zu minimieren, vor allem in der Schwangerschaft und in den ersten Lebensjahren. BPA-freie Produkte seien nicht automatisch eine Alternative, da dann oft andere möglicherweise problematisch Stoffe zum Einsatz kommen.

Folgen

Die frühe Pubertät bleibt nicht ohne Folgen. Betroffene Kinder haben ein höheres Risiko für soziale und emotionale Anpassungsstörungen. Belegt ist ein erhöhtes Depressionsrisiko bei früh pubertierenden Mädchen. Bei Kindern unter neun Jahren, die nicht gut damit umgehen können, kann die Pubertät mittels vierwöchentlicher Spritze vorübergehend gestoppt werden – solange, bis es hinsichtlich Wachstum, Alter, Psyche und weiteren Faktoren für sie passt. Setzt die Pubertät vor dem Alter von acht Jahren ein, hat das ohne Behandlung Folgen für die Erwachsenengröße, da es zu einem früheren Wachstumsstopp kommt.