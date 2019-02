Nur 268 Gramm: Das ist das kleinste männliche Neugeborene

Der bisherige "Rekordhalter", was das geringste Geburtsgewicht eines überlebenden männlichen Neugeborenen betrifft, war ein 2009 in Deutschland geborener Bub mit 274 Gramm. Das Mädchen mit dem geringsten Geburtsgewicht bisher, das erfolgreich behandelt wurde, kam laut der US-Datenbank 2015 in Deutschland auf die Welt und wog 252 Gramm. Allerdings gab es 2016 in Deutschland auch Medienbericht von einem Frühchen, das gar nur 229 Gramm bei der Geburt gewogen haben soll.

Nicht das jüngste Frühchen

Das jüngste Frühchen war der Bub übrigens nicht: Das war (zumindest in Europa) Frieda, die im November 2010 in Deutschland auf die Welt kam. Sie wurde nach 21 Wochen und fünf Tagen entbunden. "Heute können Kinder ab der 23., manche ab der 22. Woche überleben – da wiegen sie 450 bis 600 Gramm. Als kritische Patienten gelten Babys unter 750 Gramm", sagt die Neonatologin Angelika Berger vom AKH Wien / MedUni Wien Ende 2018 in einem KURIER-Interview.