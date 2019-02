Neue Prostata-OP mit Wasserstrahl

Ein neues Verfahren soll die Entfernung von überschüssigem Prostatagewebe sanft ermöglichen: In der Asklepios Klinik Barmbek in Hamburg kommt seit Kurzem ein modernes Laserverfahren zum Einsatz. Der „ AquaBeam“ ist ein OP-Roboter, der mit einer Kombination aus Bildgebung und hoch fokussiertem Wasserstrahl arbeitet. Die Technik wurde in den USA entwickelt. Weltweit wurden bisher rund 1000 Männer mit der Methode operiert.

Hochdruck-Wasserstrahl

Anders als bei anderen Operationsverfahren können die Urologen mit dem AquaBeam den zu entfernenden Teil der Prostata zu Beginn des Eingriffs besonders genau identifizieren und markieren. „Die so markierten Bereiche entfernt der Operateur schonend mit einem Hochdruck-Wasserstrahl unter computergestützter Führung“, erläutert der Chefarzt der Urologie in der Asklepios Klinik Barmbek, Andreas Gross. Und weiter: „Der Eingriff ist außerordentlich präzise, sehr schnell und reduziert die Reizung des Gewebes im Vergleich zur mechanischen Technik oder Hitzeeinwirkung eines Lasers auf ein Minimum.“