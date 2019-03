Multiorganversagen: Frau verabreicht sich intravenös Fruchtsaft

Multiples Organversagen

Bei der Frau, die der chinesischen Tageszeitung Xiaoxiang Morning Herald zufolge an Alternativmedizin interessiert ist, trat daraufhin multiples Organversagen ein: Sowohl die Leber, als auch Lunge, Nieren und Herz versagten.

Der BBC zufolge wurde die Frau am 22. Februar in die Notaufnahme eingeliefert und musste fünf Tage auf der Intensivstation verbringen. "Ich habe geglaubt, frische Früchte seien sehr nahrhaft und es würde mir nicht schaden, wenn ich sie in meinen Körper spritze", sagte sie im Interview mit dem Xiaoxiang Morning Herald. "Ich hatte keine Ahnung, dass ich in solche Schwierigkeiten geraten würde."

Die behandelnden Ärzte des Xiangnan Universitätsspitals in Hunan führten eine Dialyse durch, injizierten der 51-Jährigen Gerinnungsmittel und gaben ihr Antibiotika. Nach fünf Tagen besserte sich ihr Zustand, sie wurde auf die Nierenabteilung des Krankenhauses verlegt und schließlich entlassen.

Liu Jianxiu, Arzt des Krankenhauses in Hunan, sagte, dass die Patientin an multiplem Organversagen und einer Blutvergiftung hätte sterben können. Der Mediziner warnte zudem vor vermeintlich gesunden Praktiken, die jeder wissenschaftlichen Grundlage entbehren.

Mangelnde Aufklärung

Der Vorfall sorgte auch auf dem chinesischen sozialen Netzwerk Weibo für Aufsehen, wo mehr als 11.000 Nutzer unter dem Hashtag #OldWomanPutsJuiceIntoVeins Postings dazu teilten. Der besorgniserregende Fall würde die mangelnde medizinische Aufklärung in China belegen, so der Tenor.