Masern: Erkrankungszahlen steigen weltweit stark an

Masern ist eine der ansteckendsten Krankheiten. Im Durchschnitt steckt ein Infizierter mehr als ein Dutzend weitere Personen an. Betroffen sind zumeist Kinder. Es kommt häufig zu schweren Komplikationen. Die WHO verlangt mehr Impfungen. In Deutschland soll deshalb eine Impfpflicht vor allem für Kinder eingeführt werden.

In der WHO-Afrikaregion sei die Zahl der gemeldeten Fälle in den ersten sechs Monaten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 900 Prozent gestiegen, in der Westpazifikregion um 230 Prozent, so die WHO. In der Europa-Region stieg sie um 120 Prozent. Zu der Region zählen neben der EU auch Russland, die Türkei, Israel und die in Asien liegenden Länder Usbekistan und Aserbaidschan.

In Österreich sind bis 1. August bereits 136 Masern-Fälle in diesem Jahr registriert worden. Im ganzen Jahr 2018 waren es in Österreich 77 Erkrankungen gewesen.