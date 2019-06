Magenkrämpfe: Mädchen hatte über 100 Bubble-Tea-Perlen im Darm

Auf Nachfrage der Mediziner erzählte das Mädchen, dass es eine Tasse Bubble Tea getrunken hatte, kurz bevor die Schmerzen einsetzten.

Der behandelnde Arzt Zhang Louzhen zeigt sich bezüglich der Aussagen des Kindes im Interview mit Asia One skeptisch. Er glaube, dass das Mädchen nicht die ganze Wahrheit erzählt habe, um einer Bestrafung zu entgehen, sagte er der Nachrichtenplattform.

Man müsse über einen längeren Zeitraum sehr große Mengen an Bubble Tea trinken, um an einer derart schweren Verstopfung zu erkranken.

Schwer verdaulich

Die erdnussgroßen Kugeln im Bubble Tea werden aus Tapioka oder einer anderen Speisestärke hergestellt. Tapioka (oder Tapiokastärke) ist eine nahezu geschmacksneutrale Stärke, die aus der getrockneten Maniokwurzel hergestellt wird.

An sich verursache Tapioka keine Verstopfung, erklärt Lina Felipez, Gastroenterologin am Nicklaus Children's Hospital in Miami, der Plattform Live Science. Jedoch würden Bubble-Tea-Kugeln oft auch andere Zusätze enthalten, die eine Verstopfung begünstigen. Insbesondere der Lebensmittelzusatzstoff Guarkernmehl, der aufgrund seiner Gelierwirkung zur Herstellung verwendet wird und sich ausdehnt, wenn er mit Wasser in Berührung kommt.

Zusatzstoffe könnten auch der Grund dafür sein, warum die Kugeln auf dem Röntgenbild sichtbar waren.

Getränk mit Image-Problem

Bubble Tea genießt bei medizinischen Experten keinen guten Ruf. Von Ernährungs-Experten wird der Drink wegen seines hohen Zuckergehalts kritisiert, der etwa dem von Softdrinks entspricht.

Für Kleinkinder ist Bubble Tea auch aus einem anderen Grund gefährlich: Es besteht Erstickungsgefahr.

Für das chinesische Mädchen endete der Krankenhausaufenthalt glimpflich: Die Ärzte verschrieben der Jugendlichen Abführmittel, um die farbigen Kügelchen aus Speisestärke aus ihrem Darm zu entfernen.