Lebensgefahr durch Blausäure: Gefährliche Marillenkerne auch in Österreich

Wieder ein Rückruf von geschälten Marillenkernen: Die niederbayerische Firma Salzhäus`l Himalaya Kristallsalz GmbH hat wegen einer möglichen Gesundheitsgefährdung durch Blausäure mehrere Produkte zurückgerufen. Ein Verzehr könnte im schlimmsten Fall zu Atemlähmungen und sogar zum Tod führen.

Wie das Unternehmen auf KURIER-Anfrage bestätigte, gab es - "in geringer Zahl" - auch Privatkunden in Österreich, die diese Kerne über das Internet bestellt häben. Auch eine Supermarktfiliale in Österreich habe die Kerne vertrieben. Alle Kunden seien aber vom Rückruf verständigt worden, die Kerne mittlerweile vom Markt genommen. Ursprungsland der Kerne sei Usbekistan gewesen.

Konkret handelt es sich um folgende Produkte:

"Biokraft Natura Nr. 8 Aprikosenkerne "

" "Bio Aprikosenkerne "

" "Bio Müslimix-Beigabe Aprikosenkerne " - betroffen ist nur die Beigabe der Kerne, nicht das Müsli.

Nähere Angaben über die Produkte finden Sie hier.

Zuletzt gab es in Österreich Ende November / Anfang Dezember einen Rückruf von Marillenkernen eines anderen Herstellers.

Der Verzehr von Marillenkernen kann zu schweren Vergiftungen führen, weil bei der Verdauung von Amygdalin (das Gift in den Kernen) Blausäure freigesetzt wird. Amygdalin enthält Blausäure in gebundener Form (Cyanid). Durch das Kauen der rohen, geschälten Kerne wird die Blausäure aus dem Amygdalin freigesetzt. Je mehr und länger man die geschälten Kerne kaut, desto höhere Blausäuremengen werden frei.