Leben gerettet: Erstes Treffen nach Stammzellenspende

Eine Spende passiert anonym. Die Anonymität darf nur mehrere Jahre nach erfolgreicher Transplantation und auf Wunsch beider Beteiligter aufgehoben werden.

Der erste Kontakt

Ob sein Engagement tatsächlich etwas bewirkt hat, erfuhr Thomas Posch deshalb erst zwei Jahre nach der Spende. So viel beträgt die gesetzliche Wartefrist, bis der Empfänger erstmals via anonymisierten Brief Kontakt zum Spender aufnehmen darf.