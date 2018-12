Laboranalysen: Der immer tiefere Blick ins Blut

Mittlerweile sind mehr als 1500 bis 1700 genetische Mutationen bekannt, die für erhöhte Cholesterinwerte verantwortlich sein können – dann ist jener Mechanismus defekt, über den das Cholesterin aus dem Blut entfernt wird. Die Österreichische Atherosklerose Gesellschaft und die Patientenorganisation „FHChol Austria“ haben jetzt das Ziel, in einem speziellen Register möglichst viele Betroffene zu erfassen. Mit einem molekulargenetischen Test kann ein Verdacht rasch bestätigt werden.

Im Rahmen eines Pilotprojekts werden Eltern von Vorschulkindern in Wien gefragt, ob es in der Familie frühzeitige Herzinfarkte oder Schlaganfälle gab , oder sehr hohe Cholesterinwerte bekannt sind. Ist ein erster Patient in einer Familie bekannt, können genetische Tests rasch dabei unterstützen, weitere Betroffene ausfindig zu machen. Binder: „Je früher wir diese Patienten identifizieren – am Besten im Kindesalter – , desto eher können wir Herzinfarkt und Schlaganfall vorbeugen.“

Starker Zuwachs bei den Gen-Analyse

Von der Onkologie bis hin zur Untersuchung von Neugeborenen: „Wir haben einen starken Zuwachs bei den genetischen Analysen“, sagt Gregor Hörmann, Labormediziner an der Uni-Klinik in Innsbruck. Durch neue, kostengünstigere Technologien gebe es in unterschiedlichsten Bereichen neue Anwendungen: Das Aufspüren von genetischen Risikofaktoren für verschiedene Erkrankungen; oder Blutanalysen von Schwangeren, die Aufschluss über genetische Erkrankungen des Kindes geben bzw. das Risiko einer Frühgeburt.