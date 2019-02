Krank vor Angst: Hypochondrie nimmt zu

Eigene Spezialambulanz

An der Klinik der Universität zu Köln wurde vor Kurzem eine eigene Spezialambulanz für Krankheitsangst eröffnet (siehe unten). Sie bietet gezielt Beratungs- und Therapiemaßnahmen für Betroffene an. Auch an der Uniklinik Mainz gibt es eine solche Ambulanz. Beide Kliniken begegnen mit den Ambulanzen einer Zunahme an Patienten.

Die zeigt sich auch in Studien: In einer britischen Untersuchung mit 29.000 Krankenhauspatienten, also einer ausgewählten Gruppe, hatten nahezu 20 Prozent Krankheitsangst, vier Jahre zuvor waren es noch 12 Prozent. Erklärt werden diese hohen Zahlen etwa mit dem Internet. Zwar könne das Netz wertvoll sein, um nach den Ursachen medizinischer Symptome zu suchen. Für Menschen mit Krankheitsangst sei es aber bedrohlich, da sie ihre Aufmerksamkeit selektiv auf die schlimmsten Erklärungen von Symptomen richten, selbst wenn diese sehr selten sind, schreibt Studienautor Peter Tyrer vom Centre for Mental Health am Londoner Imperial College.

"Cyberchondrie"

Das Internet fördere „Cyberchondrie“. Hinzu kommt, dass zwar viele Ärzte aufgesucht werden, das Krankheitsbild aber oft nicht erkannt wird. „Natürlich können Ärzte nicht jeden Patienten mit Ängsten zum Psychiater schicken. Es ist aber wichtig, auch psychosoziale Faktoren einzubeziehen, die bei der empfundenen Belastung eine Rolle spielen könnten“, meint Ossege. Im Wiener AKH werden Menschen mit Krankheitsangst an der Psychosomatik-Ambulanz behandelt, eine eigene Spezialambulanz gibt es derzeit nicht. Meist kommen diejenigen, die bereits erkannt haben, dass sie von den Ängsten beherrscht werden.