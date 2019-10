Komapatientin erzählt von Nahtoderlebnis: "Ich habe in Licht gebadet"

Es ist Weihnachten. Brigitte Guschlbauer fühlt sich unendlich schwach und müde. Die vergangenen Monate waren anstrengend für die zweifache Mutter und Vollzeit-Berufstätige gewesen. Auch eine Halsentzündung hatte ihr zu schaffen gemacht. Doch sie funktioniert trotzdem, gönnt sich selbst und ihrem Körper nicht die Pause, die sie so dringend brauchen würde. „Das hat mich fast das Leben gekostet“, erzählt sie heute, 14 Jahre nach dem Beginn dieser Geschichte.

Eine Streptokokkeninfektion, die ursprünglich im Hals begonnen hatte, breitete sich in ihrem ganzen Körper aus und mündete in einen septischen Schock. Am Weihnachtstag brach Brigitte Guschlbauer schließlich zusammen, wurde ins Krankenhaus gebracht und kam dort auf die Intensivstation.

Multiorganversagen

Ihr Zustand war so kritisch, dass man sie ins künstliche Koma versetzte. Sie schlief sechs Wochen lang, überlebte in dieser Zeit insgesamt drei Sepsis-Zustände.