Können Sie sich einen Spitalsarzt auch im T-Shirt vorstellen?

Tritt ein Arzt sehr formell auf, traut scih ein Patient möglicherweise nicht, Probleme von sich aus anzusprechen. Bei einem legeren Outfit hingegen werden die Vorgaben zur Medikamenteneinnahme weniger strikt befolgt. "Die Kleidung hat also letztlich auch Einfluss auf den Behandlungserfolg", sagt Hugo Sax, Leiter der Spitalhygiene am Universitätsspital Zürich. "Wir haben in der Studie deshalb untersucht, welche Kleidung bei Ärzten im Spital bei Patienten Vertrauen erweckt, bei welcher Bekleidung sie Arzt und Ärztin als zugänglich und fürsorglich erleben, und ob sie auch die Fachkompetenz an einem bestimmten Outfit festmachen."

Was mehr als 800 Patienten sagten

Ein Team der Spitalshygiene Zürich befragte Patientinnen und Patienten und legte ihnen Bilder von Ärztinnen und Ärzten in verschiedenen Kleidungskombinationen vor. 834 Fragebögen konnten sie schleßlich auswerten.

Und dabei zeigte sich:

Mehr als jeder Dritte gab an, dass das Erscheinungsbild ihres Arztes wichtig für sie ist.

Ein Viertel vertrat die Ansicht, dass die Kleidung auch ihr Urteil über die Behandlung beeinflusse.

Und welche war die bevorzugte Bekleidungskombination? Das war das traditionelle Erscheinungsbild: Weisses Oberteil und Ärztemantel. Diese Kombination schnitt insgesamt über alle Kategorien - "Vertrauen", "Zugänglichkeit", "Fürsorglichkeit" und "Fachkompetenz" am besten ab.