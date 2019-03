Kinder: Warum Sie bei Fieber meist keine Antibiotika brauchen

"Die meisten Infektionen der oberen Atemwege sind bei Kindern viral bedingt. Das gilt für die Rhinitis, die Laryngitis (Kehlkopfentzündung; Anm.) und die Bronchitis", erklärte Strenger. Auch die eitrige Mandelentzündung sei nur zu 15 bis 30 Prozent durch Streptokokken verursacht, bei denen Antibiotika helfen könnten. "Je kleiner das Kind, desto eher ist es ein Virus."

Mittelohrentzündung oft falsch behandelt

Ein klassisches Beispiel einer Krankheit, bei der ehemals viel zu häufig Antibiotika verschrieben wurden, ist die Mittelohrentzündung. "Auch die Otitis media ist zumeist viral bedingt. Sie heilt in 80 Prozent der Fälle binnen zwei Tagen von selbst ab", sagte Strenger. Schmerz- und Fiebersenkende Mittel sind hier zumeist die bessere Hilfe. Gut zwei Drittel der Lungenentzündungen bei Kindern werden ebenfalls durch Viren verursacht, was auch in diesen Fällen Antibiotika nicht wirken lässt.

Stellt sich eine mit Antibiotika anbehandelte Erkrankung schließlich als Virusinfektion heraus, sollte mit der Einnahme der dann unwirksamen Medikamente sofort aufgehört werden. Ansonsten können erst recht resistente Keime entstehen.