Abendmenschen haben höheres Risiko für Brustkrebs

Einige offene Fragen

Das Risiko an Brustkrebs zu erkranken, ist laut der Studie für Nachteulen doppelt so hoch wie für Morgenmenschen (2 von 100 vs. 1 von 100). „Die Ergebnisse sind möglicherweise sehr wichtig, da Schlaf allgegenwärtig ist und leicht modifiziert werden kann. In früheren Studien wurden die Auswirkungen der Schichtarbeit untersucht. Diese zeigt jedoch, dass möglicherweise ein Risikofaktor für alle Frauen besteht“, meinte Studienautorin Rebecca Richmond.

Es ist aber nicht ganz so einfach. Auch andere Faktoren wie Alter und Familiengeschichte sind für die Entstehung von Brustkrebs wichtig. Viele Fragen sind noch ungeklärt. Etwa, ob Nachteulen ihre innere Körperuhr überwinden können und falls sie es tun, ob dies z.B. ihren Hormonspiegel beeinflusst, was wiederum Einfluss auf das Krebsrisiko, das Immunsystem oder den Stoffwechsel haben könnte. Laut Weltgesundheitsorganisation WHO ist ein Stören der inneren Uhr, etwa durch Schichtarbeit, wahrscheinlich ein Einflussfaktor für das Krebsrisiko.

Die Ergebnisse wurden auf der Website bioRxiv der Forscher veröffentlicht, wurden jedoch noch nicht wissenschaftlich begutachtet.