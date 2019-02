Influenza: Fünf Tage isoliert im Grippezimmer

Tod eines Kindes

Auch bei Kindern kommt es immer wieder zu schweren Krankheitsverläufen – zumeist bei Kindern mit Grunderkrankungen. Laut einer Untersuchung des steirischen Kinderarztes Werner Zenz starben 2017/2018 in Österreich neun Kinder, bei denen eine Influenza-Infektion nachgewiesen werden konnte. Sechs hatten eine Vorerkrankung, drei waren ansonsten aber völlig gesund.

Auch an der Kinderklinik des AKH Wien starb in der Vorwoche ein Kind im Volksschulalter ohne Grunderkrankung an den Folgen einer Influenza-Infektion. „Das sind tragische Verläufe“, sagt Kinderfacharzt Zsolt Szépfalusi. „Eine Influenza-Infektion verläuft von ihrer Dynamik her extrem schnell, innerhalb weniger Stunden ist man schwer erkrankt. Es ist vorher nicht wirklich absehbar, wen es mit so einem schweren Verlauf trifft und wen nicht.“ Häufiger sind derart schwere, lebensbedrohliche Krankheitsverläufe aber bei Kindern und Erwachsenen mit Grunderkrankungen.