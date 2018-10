Hepatitis A durch Tiefkühl-Erdbeeren: 14 Fälle in Österreich

Seit Juli 2018 gab es in Österreich 14 Krankheitsfälle von Hepatitis A durch Erdbeeren. Experten aus Österreich und Schweden konnten jetzt nachweisen, dass die Infektionen auf Tiefkühl-Erdbeeren aus Polen zurückgeführt werden können. Das veröffentlichte jetzt die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit.

Neben Österreich sind auch zehn Fälle aus Schweden von Hepatitis A-Infektionen, die auf die Erdbeeren aus Polen zurückzuführen sind, bekannt. Laboruntersuchungen haben gezeigt, dass polnische Ware kontaminiert war. Sie wurde durch einen österreichischen Großhändler importiert und dann an 13 weitere österreiche Großhändler, zwei slowakische Großhändler, zwei Spitalsküchen und einen italienischen Speiseeisproduzenten weiterverkauft. Einige Betroffene hatten vor ihrer Erkrankung Erdbeereis gegessen. Acht Erkrankungsfälle in Österreich ließen sich auf sechs verschiedene Restaurants und Kaffeehäuser zurückführen.

Schlechte Hygiene

Hepatitis A-Viren kommen vor allem bei schlechten hygienischen Bedingungen vor. Sie werden über den Stuhl infizierter Personen verbreitet. Übertragen werden kann das Virus etwa durch das Berühren verschmutzter Türgriffe, Toilettenspülungen, Wasserhähne oder Handtücher. Auch an Handgriffen in öffentlichen Verkehrsmitteln könnten die Viren beispielsweise weitergegeben werden, wenn Betroffene sich etwa nicht die Hände nach dem Toilettengang gewaschen haben. Auch Trinkwasser und Lebensmittel, die damit in Kontakt kommen, können das Virus übertragen.