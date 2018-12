Getrennte Siamesische Zwillinge nach eineinhalb Jahren zuhause

Die an Rücken und Rektum zusammengewachsenen Babys waren im August 2017 in einer neunstündigen Operation, an der zwei Dutzend Ärzte beteiligt waren, getrennt worden. Ihr Zustand habe sich "gebessert", sagte die Kinderchirurgin Shahnoor Islam, die das OP-Team bei der ersten Operation dieser Art in Bangladesch geleitet hatte. "Sie können gehen und spielen wie ganz normale Babys.