Siamesische Zwillinge werden in Spital in Melbourne getrennt

Am Oberkörper zusammengewachsene siamesische Zwillinge aus dem Himalaya-Staat Bhutan sollen in Australien getrennt werden. Die 14 Monate alten Mädchen Nima und Dawa würden am Freitag operiert, teilte das Royal Children's Hospital in Melbourne mit. "Wir glauben, wir können den größten Wunsch der Mutter erfüllen und die Kinder trennen", sagte der Chefarzt der Kinderchirurgie, Joe Crameri, am Dienstag.