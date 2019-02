Experteninterview: Leben mit Chronic Fatigue Syndrom

Im Film „Unrest“ haben die Patienten teils Körbe an Tabletten, Vitaminen und Nahrungsergänzungsmitteln, die sie schlucken. Wie sinnvoll sind diese?

Die probiere ich auch immer. Coenzym Q10, Vitamin B2, Nährstoffe, die für die Energie in der Zelle ganz wichtig sind. Auch hier muss man ehrlich sagen, wenn es etwas hilft: „Hurra!“ Aber wenn es nichts hilft, dann einfach wieder weglassen. Das kostet alles viel Geld. Ich versuche ein Stufenschema, um zu schauen, was hilft und was nicht. Und ich bin Skeptiker: Wenn es nur einen geringen Effekt gibt, muss man schon fragen, ob das nicht ein Placeboeffekt ist.

Was ist essenziell im persönlichen Umgang mit dem Syndrom?

Die Krankheit zu akzeptieren, ist irrsinnig wichtig bei jeder chronischen Krankheit. Das sagt sich so leicht, ist in Wahrheit aber extrem schwierig. Man muss sich bewusst sein: Wegzaubern kann man Chronic Fatigue nicht und dass es darum geht, die Symptome so optimal hinzukriegen, dass man möglichst viel vom Leben hat. Wichtig ist das Verständnis vom Umfeld. Wenn auch nicht Ämter wie AMS oder PVA, dann zumindest die Familie, die versteht: Das wird nicht simuliert. Das ist eine reale Krankheit und Betroffenen würden wollen, aber sie können nicht. Es gibt Studien dazu, dass die Lebensqualität von Leuten mit CFS wesentlich schlechter ist, als die von Menschen mit anderen chronischen Krankheiten, weil diese Akzeptanz fehlt. Wenn man Krebs hat, weiß jeder: Das ist Krebs. Bei CFS versteht es keiner. Das ist auch der Grund, warum Selbstmordgedanken bei CFS-Kranken wesentlich häufiger vorkommen. Sie kommen an einen ausweglosen Punkt. Und das ist der wirkliche Skandal – wie alleine die Leute damit gelassen werden.