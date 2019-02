Chronic Fatigue Syndrome: Wenn der Akku nicht mehr lädt

Komplexe Diagnose

In Österreich sind ca. 30.000 Menschen von „ME/CFS“ betroffen, wobei die Dunkelziffer sehr viel höher sei. In vielen Fällen wird CFS fehldiagnostiziert. „Erschöpfungsdepression, Burn-out und somatoforme Störung“ waren nur einige der Diagnosen, die die 45-jährige Bregenzerin Silvia Mohr im Laufe ihrer Ursachenforschung erhielt. Ihre Geschichte mit CFS begann 1998 mit einem Darminfekt während einer Bali-Reise. Es folgten Migräne mit Aura, Dauerschwindel, Müdigkeit. „Ich, die vorher immer so lebhaft und energievoll war, hatte keine Kraft mehr. Alles war so unglaublich anstrengend.“ Die Beschäftigte der Vorarlberger Landesregierung alternierte monatelang zwischen Ärzten hin und her: „Es war immer dasselbe: Die Blutwerte waren gut, ich angeblich gesund. Man riet mir zu Sport und Bewegung, was dazu führte, dass ich immer noch weniger Kraft hatte.“ Es folgten Symptome wie Konzentrationsstörungen, Gedächtnisstörungen, Schlafstörungen, Benommenheit, Wortfindungsstörung, Brainfog (eine Art Gehirn-Nebel), Probleme mit Konzentration, HWS-Syndrom (Abnützungen der Wirbelsäule). „Aber an erster Stelle immer die alles umfassende Erschöpfung, die sich schon bei kleinsten Anstrengungen für Tage und Wochen verschlimmerte.“ Erst als sie den „Bundesverband für CFS“ kontaktierte, konnte ein Münchner Arzt 2012 „CFS/ME“ diagnostizieren. „Endlich jemand, der mich ernst nahm und erkannte, was ich hatte.“