Erstes Medikament gegen Erdnussallergie entwickelt

Eine aktuelle internationale Studie zeigt, dass Erdnussallergie behandelt werden kann. Die kontrollierte Aufnahme von Erdnussprotein kann helfen, bei Allergikern eine Toleranz aufzubauen. Die Studie, an der Forscher aus zehn Ländern in Nordamerika und Europa beteiligt waren, wurde im New England Journal of Medicine veröffentlicht. Das von den Forschern getestete Medikament wird oral eingenommen und könnte das erste dieser Art gegen Erdnussallergie sein.

Erdnussprotein

Das Medikament mit dem Namen AR101 enthält Erdnussprotein. Von 486 in Frage kommenden Teilnehmern im Alter von vier bis 17 Jahren erhielten 371 das Medikament, der Rest erhielt ein Placebo. Mehr als zwei Drittel der Gruppe, die den Wirkstoff einnahm, konnte gegen Ende der Studie eine Dosis von Erdnussprotein vertragen, die etwa zwei Erdnusskernen entsprach.

"Fast sechs Millionen amerikanische Kinder leben derzeit mit einer lebensbedrohlichen Nahrungsmittelallergie", sagte Christina Ciaccio, Professorin für Pädiatrie und Medizin an der UChicago Medicine und Co-Autorin der Studie. "Alle drei Minuten schickt eine Nahrungsmittelallergiereaktion jemanden in die Notaufnahme, was zu den jährlichen Gesamtkosten für die Pflege von Kindern mit Nahrungsmittelallergien von fast 25 Milliarden US-Dollar beiträgt. Trotzdem wurde bisher keine einzige Behandlung für Nahrungsmittelallergien von der FDA zugelassen."

Dosis wurde gesteigert

Die Teilnehmer begannen mit einer überwachten Dosissteigerung – alle zwei Wochen nahmen sie mehr AR101 ein. Wenn Nebenwirkungen auftraten, erlaubte das Studienprotokoll Anpassungen des Dosierungsplans. Im Vergleich zur Placebo-Gruppe hatten Teilnehmer, die AR101 einnahmen, weniger schwere Allergiesymptome.