Epilepsie: Neue Möglichkeiten der Diagnose und Behandlung

Therapie mit Cannabidiol

Inhaltsstoffe von Cannabis spielen eine zunehmend wichtigere Rolle in der Epilepsie-Therapie. Vor allem das nicht-psychotrope Cannabidiol (CBD) scheint Potenzial zu haben, zusammen mit anderen Antiepileptika Anfälle zu reduzieren. In den USA wurden bereits Medikamente zugelassen. In einer Studie profitierten vor allem bei Kindern mit Dravet-Syndrom, einer schweren frühkindlichen Epilepsie-Form, und junge Patienten mit Lennox-Gastaut-Syndrom. Mit einer Zulassung des Präparates durch die Europäische Arzneimittelbehörde EMA wird noch im Laufe des Jahres gerechnet.