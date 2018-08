Epilepsie: Sieben von zehn Patienten könnten ohne Anfälle leben

"Wir können heute so viel mehr für die Betroffenen tun als noch vor einigen Jahren", sagt Kongresspräsident Prim. Univ.-Prof. Eugen Trinka (Leiter der Universitätsklinik für Neurologie in Salzburg) in einer Aussendung. "Leider kommen die Innovationen nicht in ausreichendem Maß bei allen Betroffenen an." Sieben von zehn Epilepsie-Patienten könnten beispielsweise dank neuer medikamentöser Möglichkeiten anfallsfrei leben, doch längst nicht alle Betroffenen profitieren davon. Noch schlechter dürfte es beim Zugang zu neuartigen Operationstechniken aussehen.

Rund ein Prozent der Bevölkerung leidet an chronischer Epilepsie (zwei und mehr epileptische Anfälle im Leben). 70.000 bis 80.000 Menschen in Österreich sind betroffen, davon 5000 bis 6000 Schulkinder. Fünf Prozent der Bevölkerung bekommen ein Mal in ihrem Leben einen epileptischen Anfall, das bezeichnet man aber noch nicht als Epilepsie. Bei einem epileptischen Anfall ist das Gleichgewicht der elektrischen Signale zwischen Nervenzellen gestört. Es kommt zu unkontrollierten, gleichzeitigen elektrischen Entladungen von Nervenzellen.