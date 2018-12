Entflammbare Kleidung: Wie Hautcremes Brandunfälle begünstigen

Im Jahr 2006 verstarb Philip Hoe in einem Krankenhaus in England. Seine Kleidung hatte Feuer gefangen, weil noch glühende Ascheteilchen seiner Zigarette mit den Inhaltsstoffen einer Pflegecreme auf seiner Haut reagiert hatten. Binnen Sekunden stand der Körper des Mannes, der wegen Schuppenflechte im Spital behandelt wurde, in Flammen. Er starb kurze Zeit später an den Folgen des Brandunfalls.

Entflammbare Rückstände

Um derartige oder ähnlich tragische Unfälle zu verhindern, warnt die britische Arzneimittelbehörde MHRA regelmäßig vor den Gefahren, die von Cremes zur Behandlung von besonders trockener oder erkrankter Haut ausgehen. Demnach können sich Rückstände der Produkte in der Kleidung sammeln und bei Kontakt mit Asche oder Funken Feuer fangen.