Ein Gesundheitszentrum ganz ohne Patientenverkehr

Die Rahmenbedingungen für Arzneimittelforschung in Österreich müssen verbessert werden, betonte Botond Ponner von Sanofi-Aventis. „Ich sitze bei Sanofi an einer Stelle, an der ich versuche, Forschung nach Österreich zu bringen und dabei im Konzern mit anderen Ländern konkurriere – und das wird zunehmend schwierig.“ Das zeige auch diese Entwicklung: In den vergangenen zehn Jahren habe sich international die Zahl der jährlichen klinischen Prüfungen von Wirkstoffen verdoppelt, in Österreich im selben Zeitraum um ein Drittel verringert.