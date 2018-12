Eifersucht: Was Sie tun können, wenn Liebe zur Krankheit wird

So gut wie jeder kennt sie: Eifersucht. Sie kann Beziehungen zerstören und Menschen handlungsunfähig machen. Sogar Tiere können eifersüchtig sein, wie ein Experiment an der Universität San Diego mit Hunden zeigte. Was aber tun, wenn die Eifersucht krankhafte Züge annimmt, das eigene Leben und das des Partners bestimmt? Psychiater Harald Oberbauer, leitender Oberarzt an der Universitätsklinik Innsbruck für Psychiatrie I und Leiter der dortigen Eifersuchtssprechstunde, erklärt im Interview ab wann Eifersucht als Krankheit angesehen werden kann und auch, wie die sozialen Medien Vertrauen und Misstrauen beeinflussen.

98 Prozent der Menschen geben an, das Gefühl von Eifersucht zu kennen. Ab wann nimmt Eifersucht denn krankhafte Züge an?

Harald Oberbauer: Eifersucht als solches empfinde ich als gesund und vielleicht manchmal sogar als etwas Beziehungsförderndes, dieses Ein-bisschen-Salz-in-die-Suppe-Streuen. Man muss sich ein ansteigendes Kontinuum vorstellen: Gesunde, beziehungsfördernde Eifersucht kann in die krankhafte Eifersucht gehen. Krankhaft ist es dann, wenn die Lebensqualität des Eifersüchtigen gestört ist, also wenn ich mich nicht mehr auf meine Arbeit konzentrieren kann und nur am Kontrollieren, am Nachschnüffeln bin, mich die Unsicherheit plagt, ob ich belogen werde. Aber auch, wenn die Lebensqualität des Partners eingeschränkt wird. Wenn das Handy kontrolliert wird, wenngleich man das nicht will. Die Spitze des Eisbergs stellt der Eifersuchtswahn dar, davon sind aber nur wenige Personen betroffen. Bei einem Wahnkranken kann ich mit Erklärungsmodellen nicht viel erreichen. Er ist der subjektiven Überzeugung, dass er betrogen wird. Da können Sie sich als Angehöriger auf den Kopf stellen.

Wie gestaltet sich die Therapie einer krankhaft eifersüchtigen Person?

Die Therapie richtet sich nach der zugrunde liegenden Störung. Es muss ein gewisser Nährboden da sein, damit sich eine gesunde Eifersucht in eine krankhafte entwickelt. Diese Grundstörung kann sich unterschiedlich gestalten: Depression, Suchterkrankung – im Regelfall Alkohol – Angststörung, gemindertes Selbstwertgefühl, hirnorganische Störungen wie zum Beispiel beginnende Demenz oder der Zustand nach einer Gehirnhautentzündung. Der Eifersucht kann aber auch ein körperliches Leiden zugrunde liegen, nach dem Motto: Ich habe einen Holzfuß und fühle mich deswegen nicht so begehrenswert wie andere. Bei Männern ist es oftmals auch ein Potenzproblem, wenn sie ,ihren Mann nicht mehr stehen’ können. Auch eine gestörte Kommunikation in der Beziehung oder eine latente, nicht wahrgenommene Homosexualität kann eine Ursache für Eifersucht sein. Das hat Sigmund Freud schon beschrieben: Ich als Mann lasse meine Frau in Gedanken das tun, was ich selbst gern tun würde, aber mir verwehre.