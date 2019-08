E-Zigarette: Warum Sie für Nikotinsüchtige die Rettung sein kann

Bessere Wahl

Popp will die E-Zigaretten aber keinesfalls verteufeln: „Als Arzt sage ich natürlich, dass Rauchen in jedem Fall nicht gesund ist. Doch für Nikotinsüchtige ist die E-Zigarette die bessere Alternative.“

Das hat viele Gründe: „Sie ist eine Ersatztherapie, die den gesundheitlichen Schaden klein bzw. kleiner hält.“ Und das ist viel wert. Schließlich ist Nikotin ein potentes Suchtmittel, von dem man nur schwer loskommt: „Der körperliche Entzug dauert sechs Wochen, während es beim Heroin etwa zehn Tage sind“, erläutert der Experte. Das zeigt, wie schwer es für Raucher ist, sich den Griff zur Schachtel abzugewöhnen.

Dosis reduzieren

Starke Raucher können ihre tägliche Nikotin-Dosis mithilfe der elektronischen Zigarette schrittweise reduzieren – das macht das Aufhören leichter. Neben Entwöhnungshilfen wie Inhalatoren, Kaugummis oder sublingualen Tabletten hätten E-Zigaretten und Heats den Vorteil, dass sie die Rauchgewohnheit widerspiegelten. Heats verbrennen den Tabak nicht bei 800 Grad, sondern verdampfen ihn bei rund 350 Grad.

Weniger Gift

In jedem Fall nehmen die Raucher dabei wesentlich weniger Schadstoffe zu sich. „E-Zigaretten enthalten etwa ein bis zwei Prozent der giftigen Stoffe einer herkömmlichen Zigarette.“ Das senkt das Risiko, an Krebs oder an der chronischen Lungenkrankheit COPD zu erkranken enorm. Ganz beruhigen will der Facharzt nicht: „Das Erkrankungsrisiko ist wohl deutlich höher als nur zwei Prozent.“

Weil die modernen Tschick zudem kein Kohlenstoffmonoxid produzieren, verringert sich die Gefahr für Herz und Kreislauf – ein weiterer Pluspunkt.