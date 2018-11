Der Schnauzer soll Männer an ihre Gesundheit erinnern

Heute ist nicht nur Welttoilettentag, sondern auch Internationaler Tag des Mannes. Nein, das steht in keinem direkten Zusammenhang; ebenso wenig möchte der heutige Männertag mit dem Tag der Frauen am 8. März konkurrieren. Im Grunde verfolgen beide ein ähnliches Ziel: die Gleichstellung zwischen Mann und Frau voranzutreiben und die Nöte des jeweiligen Geschlechts aufzuzeigen. (Falls Sie nun denken, Männertag war doch erst – richtig, jährlich am 3. November wird speziell das Bewusstsein für Männergesundheit geschärft. Der Aktionstag wurde im Jahr 2000 von Michail Gorbatschow initiiert.)