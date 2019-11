Blutplasma: Warum der Bedarf steigt und Spender gesucht werden

Einerseits, weil mehr bisher unerkannte Erkrankungen diagnostiziert werden (die Dunkelziffer von Immundefekten ist hoch). Und andererseits, weil manche moderne Therapien gegen entzündliche Erkrankungen (z. B. entzündliches Rheuma) das Immunsystem schwächen – und die Patienten dann Immunglobuline benötigen.

„Gleichzeitig ging in den vergangenen fünf Jahren das Aufkommen von Plasmaspendern um zehn Prozent zurück“, erzählt Gessner. Von 18 Plasmaspendenzentren in Österreich gehören 10 zur BioLife-Gruppe des japanischen Pharmakonzerns Takeda. Mittwoch wurde das modernste Zentrum Österreichs in der Wiener Operngasse eröffnet. Die Verarbeitung der Plasmaspenden zu Medikamenten erfolgt im Takeda-Werk in Wien (früher Baxter).