Beim Abschalten der Maschinen erwachte Mann plötzlich aus Koma

Der Amerikaner Scott Marr aus Nebraska erlitt Mitte Dezember vergangenen Jahres einen Schlaganfall und wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Zuvor hatte ihn sein Sohn bewusstlos, aber atmend zuhause gefunden.

Im Krankenhaus fiel der 61-Jährige ins Koma. Die behandelnden Ärzte diagnostizierten eine Hirnschwellung. Sie gingen laut US-Medien davon aus, dass der Mann nicht mehr lange leben würde. „Wir waren in diesem Fall besorgt, dass es sich um einen unumkehrbaren Prozess handelt, der zum Hirntod führen würde“, wurde eine beteiligte Medizinerin in der New York Times zitiert.

Plötzlich bei Bewusstsein

Nachdem die Ärzte den Angehörigen dies berichteten, entschieden sie sich dafür, die lebenserhaltenden Maschinen abzuschalten. Scott Marr hatte bereits früher mehrfach gesagt, dass er nicht von Maschinen künstlich am Leben gehalten werden möchte.

Doch dann geschah etwas, womit weder Ärzte noch Familie gerechnet hatten, wie Marrs Tochter Preston dem Fernsehsender Kmty erzählte: „Wir bekamen am nächsten Tag einen Anruf aus dem Krankenhaus. Wir sollten schnell vorbeikommen. Als ich in sein Zimmer kam, lag er dort und war bei Bewusstsein. Ich sagte zu ihm: ,Hi, Dad‘. Er lächelte m ich an und ich dachte, ich träume. Ich fragte ihn, ob er seine Finger und Zehen bewegen könne. Als er das tat, musste ich mir die Augen reiben, weil ich es nicht fassen konnte.“