ASMR: Was das große Kribbeln im Kopf auslöst

Es sind Alltagsgeräusche, die dabei helfen sollen, besser einschlafen oder Stress abbauen zu können. Mehrere Stunden dauern manche Videos, in denen die Protagonisten vor der Kamera gegen Glasvasen tippen, über ihren Samtpullover streichen oder sich die Hände eincremen. Die Geräusche und das Flüstern beschreiben manche Nutzer als beruhigend, stimulierend und als Kribbeln im Hinterkopf, andere wiederum finden die Geräusche einfach nur nervig. Warum unsere Wahrnehmung so unterschiedlich ist und was es mit ASMR (kurz für Autonomous Sensory Meridian Response) generell auf sich hat, erklärt Claus-Christian Carbon, der das Phänomen erforscht, das auch bereits den Einzug in die Werbebranche und den Journalismus geschafft hat.

Wofür steht ASMR Ihrer Definition nach?

Claus-Christian Carbon: Zuallererst merkt man, dass ASMR eine große Bandbreite von Phänomenen subsumiert. Das Verbindende aber ist: Es sind Videos, die stark auf akustischer Integration basieren, d. h. der Hintergrund wird zum Vordergrund – Kratz- und Schabgeräusche werden prononciert, gleichzeitig wird Gesprochenes zu einem amorphen Klangkörper transformiert. Der Begriff ASMR ist dabei wenig spezifisch, denn „autonom“ sind fast alle Reaktionen, „sensorisch“ ist fast alles, was später zu Reaktionen führt, nur „meridian“ beschreibt, dass es sehr außergewöhnlich starke Reaktionen sind. Genau hier scheiden sich aber die Geister: Die hauptsächlichen Reaktionen beim Konsumieren von ASMR-Videos münden in einer beruhigenden Wirkung, allerdings tatsächlich immer wieder pointiert versehen mit Kribbeln, Gänsehaut und einem eiskalten Schauer, den man vernimmt.

Was lösen die ASMR-Clips in uns aus?

Erst einmal kann man nicht von einer Reaktion sprechen. Wir haben in unserer Forschung erkennen können, dass nur ein Teil der Konsumenten typische Reaktionen zeigt, die anderen Personen wollen die Videos nicht anschauen, es ekelt sie oder sie finden es schlichtweg aversiv. Diejenigen, die allerdings solche Videos bewusst aufsuchen, finden tatsächlich Beruhigung darin, sie berichten davon, dass sie die Videos gerne und mit Gewinn schauen.

Öfters ist auch von einem Orgasmus im Gehirn die Rede. Wie sehen Sie diese Zuschreibung?

Diese Beschreibung trifft nur für einzelne Passagen der Videos zu, meist wenn eine neue Sequenz im Video eingeleitet wird: Beispielsweise wird ein künstlicher Kopf gezeigt und man hört, wie Fingernägel über die Oberfläche klackern und kratzen. Das erzeugt initial ein Kribbeln, dann wird die Sequenz aber stets wiederholend, oft auch sehr rhythmisch, dargeboten – das führt dann oft zu Beruhigung.