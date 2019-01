Arthroskopie-Tag: Wie ein Chirurg ins Körperinnere schauen

Das Orthopädische Spital Speising in Wien ist eines der führenden Kliniken in Sachen Arthroskopie. Sie wird hier breit angewandt (bei Knie, Hüfte, Hand, Ellenbogen, Schulter und Sprunggelenk), und es werden hier sehr hohe Fallzahlen verzeichnet. In der Kniearthroskopie etwa, ist Speising unter allen öffentlichen Spitälern Österreichs führend (über 1300 Fälle im Jahr).



Info: Arthroskopietag am 1. Februar 2019, 10.30 Uhr bis 13.30h, Orthopädisches Spital Speising, Speisinger Straße 109, 1130 Wien