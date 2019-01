Täglich geöffnet: Wie fünf Hausärzte ihre Praxen koordinieren

Seit 2015 tüftelt das Quintett an seinem System. Maria Seidl ist die dienstälteste Medizinerin, Reingard Glehr nicht nur die Jüngste im Team, sondern auch die jüngste Allgemeinmedizinerin mit GKK-Vertrag im Bundesland: Die 29-Jährige übernahm erst im Oktober die Ordination ihres Vaters. „Mein Vater hat eine Riesenfreude gehabt an dem Beruf. Das hat er vorgelebt“, beschreibt Glehr. „Das war eine Riesenmotivation für mich, selbst niedergelassene Ärztin zu werden, trotz der vielen Arbeit.“ Allein im Einzugsgebiet der Stadt leben rund 15.000 potenzielle Patienten; dazu kommen noch jene, die aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld einpendeln, weil dort Kassenärzte fehlen. Derzeit sind dort sieben Kassenstellen offen, in der gesamten Steiermark wären 20 Praxen sofort zu vergeben, sechs davon an Fachärzte.

Viel Arbeit, das ist einer der Gründe, auf den der Ärztemangel auf dem Land zurückgeführt wird. Nicht zu Unrecht, erinnert sich Maria Seidl. „Früher bin ich oft jedes Wochenende von Patienten angerufen und rausgeklingelt worden, da war wenig Privatleben möglich. Jetzt ist mein Spruch: Ich habe vier kompetente Kollegen, die können das gleiche wie ich.“ Reingard Glehr kann das nur unterschreiben. „Was viele Jungmediziner von einer Praxis abhält, ist das Gefühl, dass man dann immer da sein muss.“