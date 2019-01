Der Siegeszug der Privatmedizin

Lange Wartezeiten in der Ordi oder auf einen Termin gibt es bei Yamuti nur in Ausnahmen. Kein Wunder, dass immer mehr Patienten von den Kassen- auf die Wahlärzte ausweichen. Das lässt sich am enormen Anstieg der Kassenausgaben für Wahlarztleistungen ablesen. Von 2010 bis 2017 stiegen sie von 139 Millionen Euro auf 206 Millionen Euro, ergab eine Anfrage der Neos. Hinzu kommen noch die Ausgaben, die die Patienten selbst übernehmen.

Insgesamt kam es mit dem Boom der Wahlärzte zu einem beachtlichen Zuwachs bei den Privatmedizinern, während die Zahl der Kassenärzte stagniert: