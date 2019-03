46-Jährige nach Thai-Massage "dauerhaft behindert"

Die Thai-Massage hat in Thailand eine besondere Tradition und ist für viele Thailänder etwas Selbstverständliches. Sie wird in der Familie oder zur Gesundheitsvorsorge häufig angewandt, zum Teil sogar in Krankenhäusern. Eine meist abgewandelte Form der traditionellen alten thailändischen Massage-Lehre kommt in Salons für Touristen zum Einsatz – sie ist meist etwas schwächer und kürzer, da eine traditionelle Thai-Massage bis zu drei Stunden dauern kann. Auch in zahlreichen anderen Ländern sind Thai-Massage-Salons oft zu finden.

Für eine 46-Jährige Thailänderin hatte eine solche Massage nun jedoch schwere Folgen. Ranom Tiengtrong besuchte einen thailändischen Salon für eine traditionelle „Gehmassage“: Dabei wird der Kunde mit den Beinen des Masseurs massiert, zum Teil steigt dieser auch auf den Körper. Meist allerdings mit reduziertem Gewicht, indem er sich an dafür befestigten Stangen abstützt.

Oberschenkel und Knöchel gebrochen

Im Fall von Tiengtrong dürfte dies nicht passiert sein. Der 46-Jährigen wurde bei der Massage das Bein sowie der Knöchel gebrochen. Die Daily Mail berichtet, dass die Frau durch den Masseur, der als „Dr. Happy“ auftritt, monatelang unter Beinschmerzen litt. Sie sagte, die Massage habe sie in Tränen versetzt.

Sie brauche seither einen Rollstuhl und könne nicht mehr gut gehen. In einem Video ist zu sehen, wie Dr. Happy, dessen richtiger Name Kiattisak Chaiwimon ist, auf den Beinen der Frau steht und sie dann grob über die Matte zieht. Obwohl seine Kundin vor Schmerzen aufschrie und ihn aufforderte, aufzuhören, soll er weitergemacht haben.

Die 46-Jährige, die als Lebensmittelverkäuferin arbeitete, erstattete Anzeige bei der Polizei. "Ich dachte, es wäre eine normale Massage mit Kneten und Quetschen der Muskeln", sagte Tiengtrong. Nach der Massage hatte sie starke Schmerzen. Sie ging ins Krankenhaus, wo Röntgenaufnahmen gemacht wurden. Dort wurde festgestellt, dass der Oberschenkelknochen sowie ihr linker Knöchel gebrochen waren. Der Knöchel war zudem aus dem Gelenk gelöst.