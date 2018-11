1000 Mal wirksamer als Morphium - neues Schmerzmittel in USA zugelassen

Die amerikanische Arzneimittelbehörde FDA genehmigte ein neues extrem wirksames Schmerzmittel. Das Medikament Dsuvia ist eine Tablettenform von Sufentanil. Dieses synthetische Opioid wird seit den 1980er Jahren zur Schmerztherapie intravenös eingesetzt, ebenso bei der Periduralanästhesie, besser bekannt als PDA oder „Kreuzstich“. Es ist 1000 Mal stärker als Morphium (in Tablettenform) und zehnmal stärker als Fentanyl, ein Schmerzmittel, das häufig in Krankenhäusern verwendet wird. Fentanyl wird auch illegal produziert wird und kann zu Abhängigkeiten führen. In den USA kam es in den vergangenen Jahren zu zehntausenden Todesfällen durch Fentanyl-Formen.

Ein Ausschuss, der die FDA zur Zulassung des neuen Medikaments beriet, stimmte zwar dafür. Dennoch schrieb der Vorsitzende des Gremiums einen Brief an die Arzneimittelbehörde, in dem er eine tiefe Besorgnis ausdrückte. Raeford Brown, Anästhesiologie-Professor der University of Kentucky, schrieb laut New York Times: „Ich prognostiziere, dass wir innerhalb der ersten Monate nach der Verfügbarkeit auf dem Markt auf Entwendung, Missbrauch und Tod stoßen werden.“ Brown konnte nicht an der Sitzung teilnehmen und seine Stimme abgeben. Das Gremium stimmte zehn zu drei für die Zulassung.

"Strenge Beschränkungen"

In einer ausführlichen Erklärung erklärte der FDA-Kommissar Scott Gottlieb, es werde "sehr enge Beschränkungen" für die Verteilung geben, und es sei nur für überwachte Einrichtungen wie Krankenhäuser vorgesehen. Die Pille wurde als Option für Patienten entwickelt, die Schwierigkeiten bei der Anwendung von intravenösen Schmerzmitteln haben, etwa Soldaten auf dem Schlachtfeld. Gottlieb wies darauf hin, dass die Pille eine hohe Priorität für das Verteidigungsministerium hatte, da es einen Weg suchte, verletzten Soldaten eine schnelle Schmerzlinderung zu ermöglichen.