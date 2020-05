Zwei Weinexoten auf 1100 Metern

Als Spinner musste sich Peter Zoller vor einem Jahrzehnt noch bezeichnen lassen, weil er sich im Tiroler Oberland am Weinbau versuchen wollte. Heute ist er stolzer Besitzer von mehr als 6000 Reben verschiedenster Traubensorten und Obmann des 2011 gegründeten Tiroler Weinbauverbands. "Mit elf Leuten haben wir angefangen. Heute hat der Verband 50 Mitglieder und ist weiter am Wachsen", berichtet Zoller. Fruchtweinbauern (siehe Bericht links) gehören keine zum Weinbauverband. "Aber ich begrüße jedes Interesse an Wein", versichert Zoller.

Dass der klassische Weinbau in Nordtirol nach einer rund 150-jährigen Pause wieder eine Renaissance feiern kann, ist der Erderwärmung zu verdanken. "Und wenn der Klimawandel so weitergeht, dann wird es in 20 bis 30 Jahren noch ganz anders bei uns ausschauen", ist der Experte überzeugt.

Während hinter der italienischen Grenze in Südtirol die Trauben üppig über die Hänge wachsen, war es auf der nördlichen Seite des Brenners lange zu kalt für den Weinbau. "Heute gibt es Sorten, die bei uns auf bis zu 800 Meter angebaut werden können", erklärt Zoller. Dennoch ist das Klima ein raueres als etwa in den Weinregionen Ostösterreichs. Das hat aber auch Vorteile: "Wir haben zwischen Tag und Nacht Temperaturunterschiede von 15 bis 20 Grad. Dadurch entwickeln sich mehr Aromastoffe in den Beeren", sagt der Weinbau-Pionier aus Haiming, wo er auch seine Weingärten betreibt.

Die heurige Lese steht noch aus. Aber Zoller ist bereits zufrieden. Und das trotz eines miserablen Sommers. "Der Herbst hat alles wieder wettgemacht. Dank vier warmer Wochen haben wir super Zuckerwerte", freut sich der Winzer aus Leidenschaft. Und den Ertrag hält er im Sinne der Qualität ohnehin gering. Jeder Rebstock darf maximal ein Kilogramm Trauben tragen, der Rest wird ausgeschnitten.