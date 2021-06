Neu in Wien: Heiße Pizza auf Knopfdruck

Automaten

Von einem niederösterreichischen Bäcker kommen diePizzen, die leicht vorgebacken werden und anschließend auf 5 Grad herunter gekühlt, um in Zellophan eingepackt zu werden. Mitarbeiter befüllen schließlich diemit rund 250 Stück Fertigpizzen. Optisch erinnert deran einen großen Kaffee-Automaten – nur befindet sich in seinem Innenleben ein Hochleistungsofen, der Backvorgang dauert nur zwei bis drei Minuten. Der Käufer kann durch ein Sichtfenster zusehen, wie seinegebacken wird: So soll die gefühlte Wartezeit verkürzt werden. Zur Auswahl stehen drei Sorten plus eine monatliche variierende Spezial-Pizza: Die Größen der Schnitten sind mit der Hälfte einer kleineren Tiefkühlpizza vergleichbar. Kosten: zwischen 3 und 3,30 Euro.

Klaus Haberl, einer der Gründer von BistroBox: "Der Prater ist mit seiner hohen Besucherfrequenz aus unterschiedlichen Ländern ein ganz besonderer Standort und ein sehr spannender Schritt für unser Franchise-Portfolio. Wir freuen uns, dass wir die Wienerinnen und Wiener wie auch Touristen ab sofort mit unseren ofenfrischen Pizzen verwöhnen und von unserem Konzept überzeugen können." Betreiber des Standorts ist Franchisenehmer Wolfgang Gruber, dessen Familie zu den Prater-Dynastien gehört.

Bisherige Beobachtungen hätten gezeigt, dass die Fertigpizzen gerne in der Mittagszeit und spät abends konsumiert werden. Mit der Eröffnung betreibt das Unternehmen seinen ersten Standort außerhalb Oberösterreichs, wo mittlerweile zehn Filialen für Pizza zu jeder Tageszeit sorgen. Derzeit sucht das Unternehmen weitere Franchise-Standorte für eine österreichweite Expansion.