Wiener Restaurantwoche: Günstig schmausen für Spontane

Erst seit einem Jahr geöffnet und ein Neuzugang bei der diesjährigen Restaurantwoche ist die "Spelunke" am Donaukanal. In maritimem Flair wird hier ebenso gespeist: Fans von Fisch und Meeresfrüchten kommen also auf ihre Kosten. Und: In dem vom Graffiti-Künstler Akira Sakurai gestalteten Restaurant können nach dem Speisen auch Cocktails geschlürft werden.

Info: Spelunke, Taborstraße 1, 1020 Wien, Montag bis Freitag 8 bis 2 Uhr, Samstag und Sonntag 10 bis 24 Uhr