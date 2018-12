Wer die besten Vanillekipferl bäckt

Von „zu winzig“ bis „das kleine Dicke“ oder „kein Kipferl“ – die Form der handgemachten Kipferln der K. u. K. Hofzuckerbäckerei brachte einige Abzüge. Der Geschmack kam gut an: „mürbe und nicht zu trocken“, „super Mundgefühl“, „ideale Süße“, „frische Nüsse“ oder „pudrige Zucker-Schicht“. Den Geruch von Butter und geröstete Haselnüsse mochten allerdings nicht alle.

Aida (250 g um 12,50 €): Auf der süßesten Seite

„Ganz ansehnlich“ oder „perfekte Größe“ – so lauteten die Kommentare zu diesem Kipferl (13 Filialen in Wien, 1 in Innsbruck). Geschmacklich ist es auf der sehr süßen Seite angelegt – eine Testerin notierte: „Zuckerschock!“ Für eine andere war das Verhältnis Zucker – Fett – Vanille „ideal“. Eine Testerin fand den Teig zwar „gut, aber nicht vanillekipflig“. Die dicke Zucker-Vanille-Schicht wurde mehrfach als „zu klebrig“ bewertet – das Urteil einer Hobbybäckerin: „Die wurden feucht gezuckert, dann pickt er.“