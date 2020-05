Welche Fische dürfen wir überhaupt noch essen?

Dem einen oder anderen wird beim Studium des Berichts der Appetit vergehen, wenn er von den Zuständen in vielen Aquakulturen erfährt. In den Zuchtbecken schwimmen so viele Fische, dass sie sich gegenseitig wund scheuern und mit Antibiotika behandelt werden müssen. Von manchen Fischen sollte man überhaupt die Finger lassen, weil sie vom Aussterben bedroht sind, etwa der Europäische Aal, der südliche Blauflossenthun oder der Rotbarsch, ein Tiefseefisch. Speziell für Fische, die am Meeresgrund leben, ist der Raubbau existenzbedrohend. Scatollin: „Man kann ein Tier wie den Rotbarsch, der bis zu 70 Jahre alt und erst mit 35 geschlechtsreif wird, nicht nachhaltig befischen. Die Population (Fischbestand, Anmerkung) kann sich wegen der langen Generationszeit nicht erholen. Tiefseefischerei ist bedenklich.“

Aber es gibt auch positive Anzeichen. Länder wie Kanada, Australien und Neuseeland betreiben seit einigen Jahren nachhaltige Fischereien und sind damit auch wirtschaftlich erfolgreich, sagt Gelpke. So haben Fischarten wie Alaska-Pollock, Kabeljau und Seehecht in einigen Meeresregionen eine Atempause bekommen. „Dorsch ist inzwischen keine bedrohte Fischart mehr, weil man da strenge Fangquoten durchgesetzt hat, ein billiger Speisefisch“, sagt Gelpke. „Der Blauflossen-Thunfisch ist hingegen so vom Aussterben bedroht, dass die Preise in die Höhe geschossen sind, und er in Deutschland und Österreich fast nicht mehr auf den Tisch kommt.“