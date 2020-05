Weinjahrgang 2013: Erste Eindrücke

Wir schauen zuerst nach. Dort ist Fritz Wieninger , Biodynamie-Winzer, Pionier in Pinot-Noir-Angelegenheiten und einer der Väter des Erfolges des Wiener Gemischten Satzes, ebenfalls nicht unglücklich mit dem Jahrgang 2013: "Ein österreichischeres Jahr, also auch etwas kühler. Die Lagenweine (wo die Trauben etwas länger hängen dürfen) sind geprägt vom warmen Oktoberwetter. Der Pinot gefällt mir sehr gut. Ich bin zufrieden. Auch mit der Qualität."

In ein ähnliches Horn stößt Stefan Hajszan, ebenfalls Bioidynamiker, und gleichzeitig Inhaber einer der größten Weinbetriebe Wiens (1 Million Flaschen), wenn er sagt: "Wirtschaftlich ist es heuer schwierig, weil die Menge gering ist. Dafür ist die Qualität sehr gut."

In Weißenkirchen in der Wachau sprachen wir mit Franz Zottl, der mit seinem Vater, der auf denselben Namen hört, das Weingut Zottl führt. "Wir hatten um einiges weniger. Die Weine werden prickelnder, typischer für die Wachau, das lässt sich jetzt schon sagen. Mehr Federspielweine wird es aber nicht geben, denn die Zuckergradation war doch recht hoch. Aber auf jeden Fall sind Veltliner und Riesling dieses Jahr frischer als in den vergangenen beiden Jahren."

Ähnliches kriegt man auch von Thomas Schmelz vom Weingut Schmelz in Joching zu hören: "Die Qualität ist da. Aber wie jedes Jahr musste auch 2013 wieder einmal neu gedacht werden." Zumindest zwei Wachauer Winzer sind sich's jedenfalls zufrieden.