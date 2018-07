Was Top-Köche über die Küche ihrer Heimat sagen

Feta und Saganaki : Konstantin Fillipou über Griechenland

Wenn die Gäste in seinem Zweitlokal, dem Weinbar-Bistro O Boufés in der Wiener Innenstadt schwärmen, es schmecke „wie im Urlaub“, freut das Konstantin Fillipou. „Von Speisen, die meine Gäste aus dem Urlaub kennen, haben sie eine ganz eigene Vorstellung, wie es schmecken muss.“ Und genau so soll es für den in Graz geborenen Hauben-Koch mit griechischem Vater sein. „Es geht darum, über die Gerichte die Tiefe und die Erinnerung an den Urlaub wiederzubringen.“ Das gelingt offenbar gut mit Gerichten, aus der griechischen Hausmannskost. „Wenn ich diese mache, bekomme ich so viel herzliches Feedback. Und dann will ich selber auch gleich wieder nach Griechenland.“