Warum Restaurants in Hotels nicht funktionieren

In Kooperation mitNespresso präsentierte der Herausgeber des MagazinsFalstaffeine Studie zum Thema "Hotelrestaurant - Liebling oder Stiefkind". Die Ergebnisse zeigen ein deutliches Ost-West-Gefälle, denn unter den 500 Befragten sagt jeder Fünfte im Westen, er gehe einmal im Monat in ein Hotel-Restaurant essen, inrutscht der Wert unter die 10-Prozent-Marke. Integral-GeschäftsführerMartin Mayr begründet dieses Verhalten mit der Nachfrage: "Am Land muss man mangels Angebot oft in Touristen-Hotels essen gehen. Inist das Angebot größer." Die Hälfte der Befragten gibt an, zumindest einmal im Monat auswärts zu essen, wobei der Wert fürdeutlich höher liegt: Hier bleibt der Herd bei zwei Drittel zumindest einmal im Monat kalt.

Die Vermutung, dass ein Gang durch die Hotel-Lobby abschreckend wirkt, bestätigt die Studie: Vier von Zehn wünschen sich einen separaten Eingang. Die Kategorien Service, Ambiente und Vielfältigkeit des Angebots sind entscheidend für die Restaurant-Wahl. Überraschend: Drei Viertel halten Restaurantführer für nicht wichtig. Allerdings verfügt jenes Viertel, das seine Informationen aus Restaurantführern holt, über ein deutlich höheres Haushaltseinkommen.