Warum Frankfurter die Klassiker unter den Ball-Snacks sind

Sacher statt Frankfurter

Die schlanke, gekrümmte Wurst sei als Ball-Snack auch deshalb so beliebt, weil sie einfach und schnell zuzubereiten ist. Wobei die Frankfurter bei Tanzveranstaltungen meist ein Sacherwürstel ist. Der Unterschied? „Sie ist länger und auch schwerer, also 18 statt 10 Dekagramm“, weiß der Wurstprofi.

Gleich bleibt die Rezeptur, zumindest was die Hauptzutaten angeht: eine Mischung aus Schweine- und Rindfleisch, die in einen Schafdarm gefüllt und später geräuchert wird. Genau so wie es der Fleischhauer Johann Lahner bereits vor 200 Jahren gemacht hat, als er die Wurst in Wien erfunden und nach der Stadt benannt hat, in der er einst Geselle war.

In der Stadt am Main gab es bereits „Frankfurter“ – damals Bratwürste von nur einer Fleischsorte. Das hatte einen schlichten Grund: Die Fleischhauer waren dort strikt in „Schweine- und Rindermetzger“ getrennt. In den meisten Regionen Deutschlands heißen die Frankfurter deshalb bis heute Wiener, die Schweizer nennen sie liebevoll „Wienerli“, während sie bei den Schwaben „Saiten“ heißen (Saitling ist der Dünndarm des Schafs).