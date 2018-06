Warum alte Familienrezepte vor den Vorhang geholt werden

Drei Termine für je drei Kochteams

Bei den insgesamt drei Veranstaltungen auf Wiener Märkten - eine fand bereits statt - kochen drei Teams aus mehreren Generationen ihr Lieblingsgericht. "Bei der Premiere war es toll, wie sich die Teilnehmer miteinander ausgetauscht und gegenseitig in die Töpfe geschaut haben", erzählt Scheidl. Und eine interessierte Zuschauerin gestand, eigentlich gar nicht zu kochen.

"Aber sie ist ganz begeistert und mit neuen Inspirationen nach Hause gegangen.

Info: Der nächste Termin von "Generationen kochen" findet am 12. Juni am Meidlinger Markt (12. Bezirk) um 17.30 Uhr statt (bei Regen Ersatztermin am 15. Juni, 17.30 Uhr). Zum letzten Mal wird im Rahmen des Bezirksfestivals am 18. Juni am Kutschkermarkt (18. Bezirk) wieder um 17.30 Uhr in den Kochtöpfen gerührt (Ersatztermin 20. Juni, 17.30 Uhr). Mehr Infos gibt es hier.