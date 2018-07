Top 5: Neue Brunch-Lokale in Wien

Midi Cafe & Bistro

Französische Küche macht sich derzeit extrem gut in Wien, natürlich auch zum normalen oder erweiterten Frühstück. Das dachten sich auch Guilhelm Baribeaud und Pessah Yampolsky, die drei Jahre nach ihrem "Midi" am Hohen Markt Ende Juni das "Midi Cafe & Bistrot" eröffneten. Im Haus des Fitnesscenters Holmes Place in der Wipplingerstraße bieten sie in einer hellen Atmosphäre mit grünen Wand-Tattoos Klassiker der französischen Küche - von morgens über mittags bis abends und spät in die Nacht. Dass auch das Frühstück aus mehr als Baguette und Cafe au lait besteht, beweisen sie eindrucksvoll. Die Frühstücksthemen lauten "Parisien", "Viennois" oder "Sportiv". Die Croissants und Pain au Chocolat kommen direkt aus Frankreich.

Der Brunch (8,60 €) umfasst frischen Orangensaft, hausgemachte Eistees, Limos und ein Glas Crémant (Aufpreis 1 €). Dazu Baguette und Weizen-Roggenbrot, wahlweise eine Portion Butter, Ziegenfrischkäse, Marmelade, Bio-Nougatcreme, Honig oder Caramel au Beurre salé (gesalzene Butter). Zusätzlich kann man nach Wunsch ordern, etwa Waffeln mit Vanilleeis (6,20 €), Egg Benedict mit Rohschinken (8,60 €) oder Granola Joghurt Bowl (4,40 €).

Info: Midi Cafe & Bistrot im Holmes Place, Wipplingerstraße 30, 1010 Wien, täglich 8.30 bis 22 Uhr