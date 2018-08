Top 5: Die besten Rezepte mit Zwetschken

Zwetschkenfleck

Am Zwetschkenkuchen scheiden sich die Geister: Für manche muss er so schmecken wie einst bei der Oma - und daher kommt nur ein richtiger Germteig als Unterlage für die Früchte in Frage. Das sieht auch Koch Bernie Rieder so. Sein Zwetschkenfleck in seinem Kochbuch "Süße österreichische Küche reloaded" (Braumüller Verlag, 29,90 €) braucht zudem unbedingt Streusel,um perfekt zu sein.